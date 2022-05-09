الإثنين 09-05-2022
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الإثنين، 09-05-2022 10:50 ص

بيتكوين توسع خسائرها.. هبطت إلى أدنى مستوياتها في 10 شهور

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الوكيل الاخباري- واصلت بيتكوين الانزلاق بعد عمليات بيع واسعة النطاق للأسهم في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما دفع سوق العملات المشفرة إلى حالة من الجنون وعملة بيتكوين للانخفاض بنسبة 10% تقريباً منذ الإعلان عن رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي يوم الأربعاء.

انخفضت بيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 3.6% خلال 24 ساعة، لتصل إلى 33438.03 دولار حتى صباح اليوم الاثنين، وفقاً لبيانات من "Coin market cap"، وهو أدنى مستوى منذ 10 شهور وتحديداً يوليو من العام الماضي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وهذا العام، تم تداول بيتكوين في نطاق ضيق حيث تحاول استعادة أعلى مستوياتها في أواخر العام 2021.

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