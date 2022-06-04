ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري- سجل النفط سادس مكاسب أسبوعية بعد أن حقق اجتماع أوبك+ المرتقب بشدة زيادة متواضعة في الإنتاج لتتواصل المخاوف بشأن اتساع مستويات عجز المعروض في الأسواق.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليستقر فوق 118 دولارًا محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، فيما أنهى خام برنت تعاملات أمس الجمعة عند مستوى 121.35 دولارا، بمكاسب 3.74 دولار، أو 3.18%.



ويوم الخميس، وافق تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج خلال شهري يوليو وأغسطس. وفي الوقت نفسه، تجاوز نمو الوظائف في الولايات المتحدة التقديرات، مما يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي الذي سيعزز الطلب على الخام والمنتجات المكررة، حسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".

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