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الإثنين، 16-05-2022 01:03 م

ارتفاع إنتاج الذهب الأسود في روسيا

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الوكيل الاخباري- بلغ متوسط الإنتاج اليومي من مكثفات النفط والغاز في روسيا في النصف الأول من الشهر الجاري 1.398 مليون طن، بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة بمتوسط الانتاج اليومي في شهر أبريل الماضي.

وأفاد مصدر مطلع على الإحصاءات الرسمية الخاصة بإنتاج النفط بروسيا، بأن متوسط الإنتاج اليومي في الفترة من 1 مايو حتى 15 من الشهر نفسه بلغ 1.398 مليون طن، فيما كان متوسط إنتاج النفط اليومي في أبريل الماضي مستوى 1.374 مليون طن.

وشهد إنتاج النفط في روسيا تراجعا في شهر أبريل الماضي، وفي الأيام العشرة الأولى من الشهر المذكور بلغ التراجع في الإنتاج مقارنة بشهر مارس السابق له 6%، وفي نهاية شهر أبريل 2022 اقترب التراجع من مستوى 9%. 

ومنذ ربيع العام 2021 ارتفع إنتاج النفط في روسيا بوتيرة تدريجية، لكنه تراجع في مارس 2022 بعد فرض الغرب مجموعة حزم من العقوبات بذريعة الوضع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، إن روسيا قد تخسر ما يصل إلى 17% من إنتاج النفط في العام 2022 بسبب العقوبات الغربية.

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روسيا اليوم

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