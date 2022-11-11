ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة، ‏في أعقاب إعلان السلطات الصحية في الصين عن تخفيف بعض القيود المرتبطة ‏بجائحة كورونا، كما تلقى النفط دعما من استمرار التراجع في أداء مؤشر الدولار الأميركي، والذي انخفض بنسبة 1.3 بالمئة إلى 106.8 نقطة.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6 بالمئة،‎‏ أو بنحو 2.47 دولار إلى 96.13 ‏دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة، وفق شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية.



وارتفعت أيضاً عقود الخام الأميركي بنسبة ‏‎2.9 بالمئة، أو بنحو 2.54 دولار إلى ‏‏89.01 دولار للبرميل.‏



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