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الجمعة، 11-11-2022 06:27 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة، ‏في أعقاب إعلان السلطات الصحية في الصين عن تخفيف بعض القيود المرتبطة ‏بجائحة كورونا، كما تلقى النفط دعما من استمرار التراجع في أداء مؤشر الدولار الأميركي، والذي انخفض بنسبة 1.3 بالمئة إلى 106.8 نقطة.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6 بالمئة،‎‏ أو بنحو 2.47 دولار إلى 96.13 ‏دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة، وفق شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية.


وارتفعت أيضاً عقود الخام الأميركي بنسبة ‏‎2.9 بالمئة، أو بنحو 2.54 دولار إلى ‏‏89.01 دولار للبرميل.‏


بترا


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