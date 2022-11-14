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الإثنين، 14-11-2022 07:45 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط قرابة 1% الإثنين لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة في الوقت الذي خففت فيه الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا مما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 0.9% إلى 96.86 دولارا للبرميل؛ بعد أن ارتفع 1.1% عند الإغلاق الجمعة.


وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89.76 دولارا للبرميل بارتفاع 80 سنتا أو 0.9% بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9%.


وارتفعت أسعار السلع الأساسية الجمعة بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بفيروس كوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

وكالات


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