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الأربعاء، 29-03-2023 08:55 ص

ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء إذ أثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقا من شح المعروض كما تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.اضافة اعلان


وقال ساتورو يوشيدا المحلل المختص بالسلع الأولية في راكوتن سيكيوريتيز "لا تزال شهية المستثمرين للمخاطرة مدعومة بمخاوف بشأن شح إمدادات منطقة كردستان العراق وارتياح في الأسواق المالية القلقة من اضطرابات القطاع المصرفي".

وارتفعت أسعار النفط بعدما اضطر العراق لوقف تصدير حوالي 450 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان العراق الشمالية عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي.

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