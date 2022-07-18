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الإثنين، 18-07-2022 10:15 ص

ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في الأردن 8%

البنك المركزي (1)


الوكيل الإخباري - ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بما فيه من الذهب وحقوق السحب الخاصة، بنسبة 8%، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وفق أحدث بيانات للبنك المركزي.

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وبلغت قيمة الاحتياطي نحو 16.778 مليار دولار في هذه الفترة، (ما يعادل 11.895 مليار دينار)، مقارنة بـ 15.529 مليون دولار تقريبا، (ما يعادل 11.010 مليار دينار)، إلا إنه هبط على المستوى الشهري مقارنة بنهاية شهر أيار بنحو 891 مليون دولار، إذ كان 17.668 مليار دولار، (ما يعادل 12.527 مليار دينار).


وارتفعت في الوقت ذاته، قيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي، بنسبة 13%، لتصل إلى 2.828 مليار دينار، من خلال 2.196 أونصة، التي بلغت 2.504 مليار دينار، من خلال 2.006 أونصة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.


وبحسب أرقام البنك المركزي، فإن احتياطي العملات الأجنبية، يكفي مستوردات المملكة، مدة تصل إلى 8.7 شهر، مقارنة مع 8.3 شهر، في النصف الأول من العام الماضي.

 

المملكة

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