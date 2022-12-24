السبت 24-12-2022
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السبت، 24-12-2022 11:32 ص

ارتفاع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ 40 عاما

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الوكيل الإخباري - ارتفع مؤشر التضخم الرئيس في اليابان الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ 1981 "40 عاما"، ما يؤجج التكهنات بشأن قيام البنك المركزي الياباني بإجراء تغييرات في السياسة النقدية تتماشى مع هذه الأوضاع.اضافة اعلان


وذكرت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية أمس، أن أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة، ارتفعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة سنوية بلغت 3.7 في المائة.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة كان العامل الأكبر وراء ارتفاع التضخم، حيث تجاوز تأثيره بشكل كبير الآثار التي نجمت عن ارتفاع تكاليف الطاقة العام الماضي. واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات للإبقاء على معدل ارتفاع زيادة الأسعار أدنى من 4 في المائة. ( الاقتصادية )

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