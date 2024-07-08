الإثنين 08-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 08-07-2024 09:30 ص

ارتفاع التبادل التجاري الروسي الأمريكي 1.5 مرة رغم العقوبات

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الوكيل الاخباري- سجل التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ مايو 2023 وبلغ 487 مليون دولار على أساس شهري، وشملت الصادرات الروسية الأسمدة واليورانيوم المخصّب.

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وأظهرت بيانات الإحصاء الأمريكية ارتفاع الصادرات الروسية مع نهاية الربيع بنسبة 47%.


وتقدّم الصادرات الروسية اليورانيوم، حيث استأنفت الولايات المتحدة استيراده بعد توقف في أبريل الماضي بقيمة 209.5 مليون دولار.

وانخفضت المستوردات الأمريكية من الأسمدة الروسية 60% إلى 99.5 مليون دولار، والبلاتين بنسبة 6% إلى 88.9 مليون دولار.

واستوردت الولايات المتحدة الخشب الرقائقي من روسيا بزيادة أكثر من 5 أضعاف بقيمة 11.6 مليون دولار، والخلائط المعدنية بقيمة 10.7 مليون دولار لأول مرة منذ يناير.

 




 

 


 

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