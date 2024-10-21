رئيس "أرامكو": اكتفينا تنظيرا.. تحول الطاقة سيكلف العالم نحو 200 تريليون دولار

الوكيل الإخباري- صرح رئيس شركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر، بأن تحول الطاقة سيكون مكلفا عالميا بما يتراوح ما بين 100 و200 تريليون دولار بحلول العام 2050.



وقال الناصر خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة اليوم الاثنين، "إن التحول للدول النامية قد يتطلب منها 6 تريليونات دولار سنويا، إضافة إلى مبالغ هائلة من الاستثمار الرأسمالي المبدئي".

اضافة اعلان



ودعا رئيس "أرامكو" لوضع خطة لتحول الطاقة محدثة للحالية، التي أثبتت عدم نجاحها، على أن تأخذ في الحسبان احتياجات الدول وطبيعة الموارد المتاحة، وآفاق النمو، وخاصة الآسيوية والجنوب العالمي بصورة عامة.



وأوضح الناصر أن القرن الـ21 ربما يكون هو قرن قارة آسيا، لكن في ظل التخطيط الحالي للتحول الذي أثبت عدم كفاءته، فإنه لا يراعي صوتها وأولوياتها، إضافة إلى دول الجنوب العالمي، العالم بأسره يشعر بالعواقب نتيجة فشل التخطيط الحالي، فالتقدم في التحول أبطأ وأكثر تعقيدا مما توقعه الكثيرون، لذلك ينبغي علينا أن ينصب تركيزنا الرئيسي على ما يمكن تطبيقه عمليا وعدم الاكتفاء بالتنظير.



وحول خفض الانبعاثات قال: "من الضروري إعطاؤه الأولوية بشكل منهجي، لتحقيق أقصى تأثير ممكن وبتكلفة مقبولة، وفي إطار زمني معقول، وهذا النهج متعدد المصادر والسرعات والأبعاد، ولا ينحاز لنوع طاقة أو تقنية على حساب أخرى، ويتناول الأولويات الفعلية لأمن الطاقة وقدرة الدول على تحمل التكاليف والاستدامة ولا يراعي الدول الصناعية على حساب الدول النامية، وهو عبارة عن خطة تحول محدثة مع التركيز في صميمها على آسيا".