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الثلاثاء، 15-02-2022 09:30 ص

ارتفاع التضخم السنوي في السعودية 1.2% خلال يناير

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر يناير 2022، ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021، فيما جاء المؤشر بذات النسبة المسجلة في ديسمبر 2021.

وأرجعت الهيئة في تقرير لها، الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 4.9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2%.
وأشارت إلى تأثر قسم النقل بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 34.5%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لوزنه في المؤشر.

فيما تأثر قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 2.3%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 10%.

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