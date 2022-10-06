ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأميركي بالسوق العالمية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات، ليواصل التعافي لليوم الثاني من أدنى مستوى في أسبوعين، مع نشاط عمليات شراء كأفضل استثمار متاح.

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وبحسب "واشنطن بوست"، نشطت عمليات الشراء بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تضييق السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة.



وارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.4 بالمئة إلى مستوى 111.43 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات، اليوم، عند 111.02 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 110.77 نقطة.

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