النفط يتراجع قليلا قبيل محادثات أوبك+ بشأن خفض الإنتاج

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف للغاية اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ لمناقشة خفض كبير في إنتاج الخام.

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وقال متعاملون إن ارتفاع الدولار كان السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار على نحو طفيف، إذ خفض الطلب من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.



وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.12% إلى 91.70 دولار للبرميل في الساعة 0627 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2.94 دولار في الجلسة السابقة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو 0.22%، إلى 86.34 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.89 دولار في الجلسة السابقة.

CNBC