ارتفاع الدولار مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار اليوم الاثنين مدعوما بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي يراهن التجار على أنها ستجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يواصل تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.

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وارتفع الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة مع هبوط الجنيه الإسترليني 0.12 % إلى 1.2028 دولار كما انخفض الدولار الأسترالي 0.18 % إلى 0.6866 دولار أمريكي.



وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.14 % إلى 134.32.



ومن المرجح أن تكون التعاملات ضعيفة يوم الاثنين بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية بمناسبة يوم الرئيس.

