ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

الوكيل الاخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة بلغت 1.56 بالمئة، لتنتهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 2502 نقطة.

اضافة اعلان



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 5.8 مليون دينار، مقارنة مع 3.8 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 54.2 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 29.2 مليون دينار، مقارنة مع 18.9 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة، خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 25.9 مليون سهم، نُفذت من خلال 14548 صفقة.