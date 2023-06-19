ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار

الوكيل الإخباري - سجل اليوان الصيني ارتفاعا ملموسا أمام الدولار في تعاملات اليوم، بحسب نظام تداول النقد الأجنبي الصيني.

اضافة اعلان



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الدولار تراجع بمقدار 88 بيب إلى 7.1201 يوان اليوم، وفقا للسعر الاسترشادي المركزي، في حين تسمح الصين بمساحة حركة قدرها 2% صعودا أو هبوطا لسعر الصرف مقارنة بالسعر الاسترشادي في التعاملات الفورية.



يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى في اليابان قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.