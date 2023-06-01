إيلون ماسك أغنى شخص في العالم مجدداً

الوكيل الإخباري - عاد إيلون ماسك ليحتل المركز الأول في قائمة أغنى الأشخاص في العالم مرة أخرى، وذلك بعد أن ارتفعت ارتفاع ثروته بنسبة 40.3% هذا العام إلى 192 مليار دولار، وذلك مع ارتفاع أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla بنحو 24% في مايو.



وكان ماسك قد خسر المركز الأول مقابل برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، في ديسمبر، بعد أن انخفضت أسهم Tesla بعد استحواذه على Twitter بقيمة 44 مليار دولار.



هذا وغادر ماسك شنغهاي اليوم الخميس، بعد زيارة رفيعة المستوى استغرقت يومين. وأثناء وجوده في الصين، التقى بوزير الخارجية تشين قانغ ومسؤولين صينيين آخرين.



وقال محللون إن الزيارة ، التي تأتي وسط توترات محتدمة بين الولايات المتحدة والصين، كانت علامة على أن الصين سوق مهم لشركة Tesla.

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CNBC