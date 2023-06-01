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الخميس، 01-06-2023 11:02 ص

توقعات بشأن الفائدة الأميركية تربك أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب، الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وظلت حبيسة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

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وكان رد فعل المستثمرين هادئا على موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يسمح بتعليق سقف الاقتراض الحكومي وتجنب التخلف عن السداد، وتحول تركيز السوق الآن إلى مجلس الشيوخ الذي سيصوت بدوره على مشروع القانون وكذلك إلى التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.


استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0446 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1963.10 دولار. وتراجعت أسعار السبائك على أساس شهري في مايو.




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