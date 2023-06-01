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الخميس، 01-06-2023 10:44 ص

لهذه الأسباب.. الدولار يهبط من أعلى مستوى في شهرين

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الوكيل الإخباري - هبط الدولار من أعلى مستوى في شهرين الخميس مع تقليص المستثمرين لتوقعاتهم بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر لكن تصويت مجلس النواب بالموافقة على تعليق سقف الدين قدم بعض الدعم للعملة الأميركية.

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ومرر مجلس النواب الأميركي المنقسم أمس الأربعاء مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وتحول التركيز الآن إلى كيفية تعامل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مع المشروع قبل أيام من موعد متوقع لنفاد التمويل المتاح لدى الحكومة الاتحادية لسداد التزاماتها.


ولم يظهر الدولار تغيرا يذكر فور حدوث هذا التطور لكنه حقق مكاسب في التعاملات الآسيوية ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة. سكاي نيوز 

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