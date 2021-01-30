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السبت، 30-01-2021 12:05 م

ارتفاع تحويلات الوافدين بالسعودية إلى 39.9 مليار دولار في 2020

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الوكيل الاخباري - ارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية لتصل إلى 39.9 مليار دولار في العام المنصرم 2020.

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ووفقا لإحصائية أعدها موقع "مباشر السعودية" وتستند إلى بيانات البنك المركزي السعودي فإن الزيادة تمثل نسبة 19.3% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 24.16 مليار ريال (6.44 مليار دولار) عن العام 2019.

وبذلك وصلت تحويلات الوافدين إلى 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار) في 2020، مقابل 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) في عام 2019.


وطبقا لهذه الأرقام فإن 2020 تمثل أعلى مستوى في 4 أعوام بالنسبة لتحويلات الوافدين؛ حيث بلغت في 2016 مايقارب 151.9 مليار ريال (40.51 مليار دولار) ثم في عام 2017 بلغت 141.66 مليار ريال (37.78 مليار دولار)، ثم في 2018  بلغت  136.43 مليار ريال (36.38 مليار دولار).


ويأتي هذا الارتفاع في 2020 على الرغم من تحديات "كورونا" وتأثيراتها على سوق العمل.


يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر دول العالم اعتماد على العمالة الأجنبية، حيث يوجد بها ما يقارب الـ 10 ملايين، ويمثلون ما يقارب الـ 75% من إجمالي سوق العمل بها، حيث يبلغ إجماليهم قرابة 13 مليون.


وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2020، ارتفعت تحويلات الوافدين بالسعودية بنسبة 21.35% على أساس سنوي، إلى 39.45 مليار ريال (10.52 مليار دولار)، مقابل 32.51 مليار ريال (8.67 مليار دولار) في الربع ذاته من العام السابق.


وانخفضت التحويلات 3.3% بالربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع قيمة التحويلات في الربع السابق والبالغة 40.81 مليار ريال (10.88 مليار دولار).


وزادت تحويلات الوافدين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 16.1% على أساس سنوي، إلى 13.42 مليار ريال (3.58 مليار دولار) مسجلة أعلى مستوى منذ شهر يوليو/ تموز عندما بلغت خلاله 15.21 مليار ريال (4.06 مليار دولار)، علما بأنها بلغت 11.56 مليار ريال (3.08 مليار دولار) في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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