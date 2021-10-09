السبت 09-10-2021
الوكيل الاخباري

العقبة الخاصة تشارك بمعرض سوق السفر العالمي بباريس بنجاح

احتفالية شبابية بمئوية الدولة بمقر الجامعة العربية الثلاثاء المقبل

بلدية الطفيلة تنفذ حملات صيانة لمجاري السيول وتصريف المياه

السفارة الاردنية في باريس تحتفل بمناسبة إدراج السلط على لائحة التراث العالمي

اختتام المخيم الشبابي لمشاركي جائزة الحسن للشباب المستوى الفضي

توجيهات ملكية سامية

العلي : الحكومة أدرجت العديد من البرامج والمشاريع لدعم القطاع الصناعي

مستوطنون يعتدون على مهندسي مساحة الأراضي في الخليل

البنك المركزي يحذر من محاولات انتحال

الاحتلال يقتحم قرى غرب جنين ويستجوب فلسطينيين

السبت، 09-10-2021 02:59 م

ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمّان إلى 3.692 خلال 9 أشهر

616180c23927f


الوكيل الاخباري- ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمّان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 8%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، مدفوعة بتحسن أداء غالبية القطاعات.

وأظهرت معطيات احصائية للغرفة، أن صادرات صناعة عمّان، بلغت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 3.692 مليار دينار مقابل 3.432 مليار دينار للفترة ذاتها من 2019.

واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والعراق والسعودية على غالبية صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 2.163 مليون دينار.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 62% جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان، مسجلة ما قيمته 686 مليون دينار مقابل 423 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى الهند بنسبة 25% لتبلغ نحو 652 مليون دينار مقابل 522 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.

وانخفضت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى السعودية بنسبة 8%، متراجعة إلى نحو 429 مليون دينار مقابل 469 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.

وتراجعت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى السوق العراقية بنسبة 1%، مسجلة 396 مليون دينار مقابل 402 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.

وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى سوريا بنسبة 21%، لتصل إلى نحو 65 مليون دينار مقابل 54 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.

وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي للعديد من الدول العربية والأجنبية أبرزها، الامارات، وإندونيسيا، والبرازيل، والجزائر، والسودان، واليمن، وليبيا، وبلجيكيا، وماليزيا، واسبانيا.

وانخفضت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي للعديد من الدول منها، فلسطين ومصر والكويت ولبنان والصين وقطر واليابان وايطاليا وتونس والمملكة المتحدة وكندا.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 957 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 801 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 447 مليون ديناروبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 415 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 355 مليون دينار والجلدية والمحيكات ما قيمته 333 مليون دينار.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
علم_إيرلندا__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

وقعت أيرلندا على اتفاق يهدف إلى تقليل التهرب الضريبي

1020217173322411423039

أسعار الذهب اليوم السبت 9/ 10/ 2021

1633694007116

استقرار أسعار الذهب عالميا

420212917215183497036

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين

1-38

ارتفاع أسعار النفط عالميا

615ff1b44c59b76cc67a0ff7

أسعار الغاز في أوروبا تعود للارتفاع

أخبار متعلقة
السعودية 2

السعودية.. الصادرات غير النفطية تحقق أعلى معدل في تاريخها بغضون عام

6151a9924236043ac36004f1

بعد مصر.. دولة عربية جديدة تصدر سندات خضراء