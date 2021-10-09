ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمّان إلى 3.692 خلال 9 أشهر

الوكيل الاخباري- ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمّان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 8%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2019، مدفوعة بتحسن أداء غالبية القطاعات.



وأظهرت معطيات احصائية للغرفة، أن صادرات صناعة عمّان، بلغت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 3.692 مليار دينار مقابل 3.432 مليار دينار للفترة ذاتها من 2019.



واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والعراق والسعودية على غالبية صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 2.163 مليون دينار.



وارتفعت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 62% جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان، مسجلة ما قيمته 686 مليون دينار مقابل 423 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى الهند بنسبة 25% لتبلغ نحو 652 مليون دينار مقابل 522 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.



وانخفضت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى السعودية بنسبة 8%، متراجعة إلى نحو 429 مليون دينار مقابل 469 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.



وتراجعت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى السوق العراقية بنسبة 1%، مسجلة 396 مليون دينار مقابل 402 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.



وأظهرت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى سوريا بنسبة 21%، لتصل إلى نحو 65 مليون دينار مقابل 54 مليون دينار للفترة نفسها من 2019.



وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي للعديد من الدول العربية والأجنبية أبرزها، الامارات، وإندونيسيا، والبرازيل، والجزائر، والسودان، واليمن، وليبيا، وبلجيكيا، وماليزيا، واسبانيا.



وانخفضت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي للعديد من الدول منها، فلسطين ومصر والكويت ولبنان والصين وقطر واليابان وايطاليا وتونس والمملكة المتحدة وكندا.



وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 957 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 801 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 447 مليون ديناروبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 415 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 355 مليون دينار والجلدية والمحيكات ما قيمته 333 مليون دينار.



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