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الثلاثاء، 05-10-2021 11:00 ص

السعودية.. الصادرات غير النفطية تحقق أعلى معدل في تاريخها بغضون عام

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الوكيل الإخباري - أعلن ماجد القصبي، وزير التجارة، وزير الإعلام السعودي المكلف، أن "الصادرات غير النفطية للسعودية حققت أعلى رقم في تاريخها، بالفترة الممتدة بين يونيو 2020 و يونيو 2021".

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وفي المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي السعودي، قال ماجد القصبي: "على مستوى الاقتصاد، حققت الصادرات غير النفطية أعلى رقم في تاريخها وهو 255 مليار ريال (حوالي 68 مليار دولار)، في الفترة منذ يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وذلك يمثل ترجمة عملية لمستهدفات رؤية السعودية 2030".


وأوضح أن المملكة السعودية حققت المركز الثاني من بين 121 دولة في مؤشر "نيكاي" للتعافي من جائحة كورونا، والمرتبة العاشرة من بين 184 دولة، في مؤشر "كوفيد" العالمي "GCI".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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