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الثلاثاء، 07-03-2023 09:58 ص

ارتفاع طفيف على مؤشرات الأسهم الأميركية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية قليلا، الليلة الماضية، بعد أن شهد السوق مداولات ارتفعت فيها الأسهم ثم تقهقرت، إلا أنها حافظت نوعا ما على ما حققته في نهاية الأسبوع الماضي.

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وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، أمس 44 نقطة فقط ليصل إلى 33431 نقطة، فيما استقر مؤشر (S&P500) عند 4048 نقطة بعد أن ارتفع أقل من 3 نقاط فقط.


أما مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، فأغلق على خسارة 13 نقطة ليصل إلى 11675 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع سعر "وسترن تكساس" للنفط الخام ليتخطى الـ 80 دولارا للبرميل الواحد.


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