ارتفاع فائض تجارة النقد الأجنبي لدى البنوك الصينية

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن البنوك التجارية الصينية سجلت فائضا صافيا لتجارة النقد الأجنبي بلغ 25 مليار دولار أميركي في آب الماضي.

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وبحسب بيانات الهيئة، فقد بلغت مشتريات هذه البنوك من النقد الأجنبي 233.5 مليار دولار أميركي، فيما بلغت مبيعاتها 208.4 مليار دولار أميركي.



وقالت نائبة المدير والمتحدثة باسم الهيئة وانغ تشون يينغ، إن سوق صرف النقد الأجنبي الصيني أظهرت مرونة قوية، مع زيادة فائض تجارة النقد الأجنبي عن معدل المستوى الشهري منذ بداية العام الجاري.



وأكدت المسؤولة توقعات السوق المستقرة، بجانب التجارة المعقولة والمنظمة في سوق النقد الأجنبي.



بترا