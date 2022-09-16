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الجمعة، 16-09-2022 01:00 م

الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من عامين عالمياً

ذهب٢


الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب، الجمعة، بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، كما أنها في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين، وذلك بعد أن تسببت التوقعات برفع كبير في معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في زيادة عوائد السندات، مما يطفئ بريق المعدن النفيس.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1661.97 دولارا للأونصة بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل 2020 عند 1658.30 دولار.


وانخفضت الأسعار بنسبة 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.


كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1670.50 دولار.


ويأتي هذا بينما تقترب عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى منذ يونيو، بينما يتجه الدولار لتسجيل ارتفاع أسبوعي مقابل منافسيه.
ويعتبر الذهب شديد الحساسية لرفع معدلات الفائدة الأميركية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.


وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 18.98 دولار للأونصة.


وهبط البلاتين بنسبة 1.7 بالمئة إلى 889.19 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2099.54 دولار.

 

سكاي نيوز


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