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السبت، 20-08-2022 03:58 م

هبوط حاد ومفاجئ لبيتكوين.. ما أسبابه؟

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الوكيل الاخباري- هوت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" أمس الجمعة بصورة حادة ومفاجئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، حيث تراجعت إلى ما دون الـ22 ألف دولار، وسط عمليات بيع مفاجئة للعملات المشفرة في التعاملات الأوروبية المبكرة.اضافة اعلان


وانخفضت عملة البيتكوين من 22 ألفاً و738 دولاراً أميركياً إلى نحو 21 ألف دولار أميركي، قبل أن تعود وترتفع لتظل تتراوح بين 21500 دولار و22 ألفاً.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو بعد ارتفاع الأسهم الأميركية.

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