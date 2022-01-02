الأحد 02-01-2022
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الأحد، 02-01-2022 04:49 م

ارتفاع فاتورة الأردن النفطية إلى 22.9%

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الوكيل الاخباري - ارتفعت فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 22.9 بالمئة، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.اضافة اعلان


وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، الأحد، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 1.392 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2021، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 1.133 مليار دينار.


واستحوذ النفط الخام على الحصة الأكبر من كامل مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 608 ملايين دينار، تلاه أرواح النفط (بنزين) 337 مليون دينار، ثم ديزل (سولار) 293 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من الغازات النفطية 129 مليون دينار، وزيوت التشحيم 22 مليونا والكاز حوالي 2 مليون دينار.

 




 

 


 

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