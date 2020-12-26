ارتفاع قيمة البيتكوين إلى معدلات قياسية

الوكيل الإخباري - تجاوزت قيمة عملة "البيتكوين" لفترة وجيزة 25 ألف دولار، كأعلى ارتفاع قياسي لهذه العملة الرقمية، لكنها خسرت هذا السعر على الفور، وفقا لبيانات التداول.

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وفي بورصة Binance ، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، اعتبارا من الساعة 06.36 بتوقيت موسكو اليوم السبت، استقرت قيمة البيتكوين عند 25 ألف دولار، لكنها تراجعت على الفور. وفقا لبوابة "CoinMarketCap"، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة.

المصدر : روسيا اليوم

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