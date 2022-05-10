ارتفاع كبير بأسعار المحروقات في لبنان

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان، في لبنان ، اليوم الثلاثاء، بشكل ملحوظ، وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد منذ مدة طويلة.

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وأصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولا جديدا لأسعار المحروقات.



وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 23000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 10000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر قارورة الغاز.



وباتت الأسعار على الشكل الآتي:



-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 507,000 ليرة.



-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 518,000 ليرة.



-صفيحة المازوت: 599,000 ليرة.



-قارورة الغاز: 359,000 ليرة.

روسيا اليوم