ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات، اليوم الخميس، في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي واستيعاب الأسواق للبيانات الاقتصادية.
وبحسب موقع "اف اكس" الاقتصادي العالمي، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 % (نحو 38 نقطة) إلى 34128 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34130 نقطة وأقل مستوى عند 33833 نقطة.
وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 % (حوالي 11 نقطة) إلى 4147 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4148 نقطة وأقل مستوى عند 4103 نقاط.
وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.9 % (حوالي 110 نقاط) إلى 12070 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12071 نقطة وأقل مستوى عند 11876 نقطة.