ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات، اليوم الخميس، في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي واستيعاب الأسواق ‏للبيانات الاقتصادية.

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وبحسب موقع "اف اكس" الاقتصادي العالمي، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 % (نحو ‏‏38 نقطة) ‏إلى 34128 نقطة، وسجل أعلى ‏مستوى عند 34130 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏33833 نقطة.‏



وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 % (حوالي ‏‏11 ‏‏نقطة) ‏إلى 4147 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند ‏‏4148 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4103 نقاط.‏



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.9 % (حوالي 110 نقاط) إلى 12070 ‏نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 12071 نقطة وأقل ‏مستوى عند 11876 نقطة.‏