تراجع أداء الأسهم الأميركية واستقرار نفط تكساس

الوكيل الاخباري - تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، بعد تحسنها فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي.

اضافة اعلان



وانخفضت أسهم شركة غوغل بأكثر من 8 بالمئة بعد أيام من طرحها محرك بحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي.



وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل الإغلاق اليوم أكثر من 150 نقطة ليصل إلى 34000 نقطة. كما انخفض مؤشر (S&P500) أكثر من 304 نقاط ليصل إلى 4123 نقطة، وأيضا انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة اكثر من 180 نقطة ليصل إلى 11933 نقطة.



إلى ذلك، ارتفع سعر "وسترن تكساس" للنفط الخام قليلا ليستقر عند 78 دولارًا للبرميل.