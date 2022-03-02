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الأربعاء، 02-03-2022 04:15 م

ارتفاع نسبة اشغال فنادق العقبة إلى 50%

العقبة-مينة


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس مجلس مفوضي السلطة مفوض السياحة شرحبيل أن العقبة مقبلة على انتعاش في الحركة السياحية خلال الموسم المقبل سواء أكان ذلك على مستوى السياحة المحلية أو الخارجية، منوها إلى أن نسبة الاشغال الفندقي ارتفعت خلال الشهرين الماضيين من 20 إلى 50 %  مما يتطلب من الجهات المعنية بالسياحة الاهتمام بالعملية التسويقية والترويجية لمدينة العقبة السياحية بشكل خاص والمثلث الذهبي (العقبة- البتراء- وادي رم) بشكل عام .

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وجاء ذلك خلال تنظيم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأربعاء، ورشة عمل توعوية للأجهزة الأمنية العاملة في مختلف المؤسسات في محافظة العقبة لمناقشة التعليمات الخاصة بالتعامل مع المعدات وأجهزة الغوص المسموح بإدخالها عبر المعابر الحدودية للتسهيل على السياح، مبينا إن هذه الورشة تأتي ضمن المرحلة الأولى للتوعية باستخدام أجهزة الغوص وتعليمات السماح بإدخالها أو منعها عبر المعابر الحدودية، مشيرا إلى أنه سيجري عقد ورش عمل مماثلة في العاصمة عمان والمحافظات الحدودية للتعريف بأهمية التعامل مع تلك الأجهزة ضمن التعليمات الخاصة بها.


وأكد أهمية تعاون جميع الأجهزة المعنية بهذا المجال ليفضي ذلك إلى نجاح تطبيق التعليمات للتسهيل على السياح والزوار، لافتا إلى دور الجمعيات المختصة في هذا المجال لتسويق وترويج سياحة الغوص ولتكون عملية الدخول للسياح سهلة ودون أية صعوبات تذكر.

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