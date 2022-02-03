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الخميس، 03-02-2022 11:16 ص

ادخال أكثر من 884 ألف طن قمح إلى الأردن العام الماضي

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الوكيل الاخباري - قال مدير صناعة وتجارة العقبة المهندسة سهيلة البدور، اليوم الخميس، أنه بلغ مجموع بواخر الحبوب التي أفرغت حمولتها في موانئ العقبة العام الماضي 29 باخرة، منها 15 باخرة قمح محملة بـ 884 ألف و430 طنا، و 14 باخرة أخرى محملة بالشعير بحوالي 854316 طنا، لرفد المخزون الاستراتيجي الغذائي في المملكة.

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وأضافت البدور، ان قسم الشحن في المديرية يشرف على إتمام معاملات بواخر القمح والشعير، بدءا من اخذ العينات وارسالها للجهات المختصة للفحص ولحين الانتهاء من عمليات التفريغ والتخزين التي تتم في الصوامع المخصصة التي بنيت حديثا على ارصفة الميناء الجديد جنوب مدينة العقبة وفق أعلى وأفضل المعايير العالمية.

 

واوضحت ان هناك لجنة عطاءات فنية مختصة في الوزارة تشرف على العطاءات الخاصة لهذه المواد ضمن أدق الشروط والمواصفات.


وأشار البدور إلى ان كمية المواد العلفية المخرجة والمباعة من مراكز الأعلاف المنتشرة في المحافظة بلغت 4637 طنا من مادة النخالة، و 15046 طنا من الشعير، مبينة انه تم تصديق 2100 شهادة منشأ من قسم التنمية الصناعة، وإقرار معادلات تصنيع بلغت 6 وتنفيذ 50 زيارة كشف على مصانع مختلفة في المحافظة.

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