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الثلاثاء، 15-02-2022 01:15 م

بحث استعدادات موانىء وجمارك العقبة لاستقبال شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - بحث نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة وأعضاء مجلس إدارة النقابة مع المسؤولين في محافظة العقبة التجهيزات التي اتخذتها دائرة الجمارك العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاستقبال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى سبل إزالة المعوقات التي تؤخر تخليص البضائع في ساحة رقم (4).

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وأكد أبو عاقولة السعي إلى الإسراع في إلغاء التعاملات الورقية وتحويلها بشكل تام إلى معاملات إلكترونية.


وأضاف أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وعدت أن يكون هناك حلول سريعة للانتهاء من التعاملات الورقية وتحويلها بشكل تام إلى تعاملات إلكترونية، الأمر الذي سيسهل عملية التخليص ويسرع من إنجازها.


وأكد أن استجابة الجمارك وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ لمطالب نقابة شركات التخليص ونقل البضائع من شأنها أن تعجل من عمليات التخليص وتمنع تكدس البضائع، خصوصا وأننا على أبواب شهر رمضان المبارك الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على البضائع.

 

وبين أن تخفيض نسبة الاستهداف تعمل كذلك على حماية البضائع والسرعة في تخليصها ووصولها إلى المستهلك دون أي ارتفاع على أسعارها.


وأوضح ابو عاقولة أن النقابة ستعمل على متابعة إنجاز الجهات المختصة في سلطة منطقة العقبة للمطالب تأكيدا للوصول إلى حلول جذرية من شأنها التخلص من تكدس الشاحنات والسرعة في تخليصها ووصولها إلى المستهلك.

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