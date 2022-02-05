الأسواق الحرة تطلق برنامجا تدريبيا لدعم أبناء العقبة والبادية الجنوبية ومعان

الوكيل الإخباري - رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم السبت، حفل إطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب أبناء وبنات العقبة والبادية الجنوبية ومعان.

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وأطلق البرنامج شركة الأسواق الحرة الاردنية بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وعدد من المؤسسات والمنظمات العالمية الأخرى.



ويستهدف البرنامج الذي يعد أول منظومة تدريبية وتأهيلية، العشرات من الشباب والفتيات من مناطق البادية الجنوبية ومحافظتي العقبة ومعان لتأهيلهم في مجالات معرفية متعددة منها فنون تجارة التجزئة والمحاسبة.



إلى جانب الإدراة ومهارات الاتصال لتمكينهم من العمل والتعامل مع الزبائن والزوار في مراكز العمل الجديدة التي تشهدها الآن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنها مشروع النافورة وهو أكبر مركز تجاري واستثماري وسياحي وعائلي شيدته الاسواق الحرة الاردنية في اطار سياستها لترجمة رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تمكين الشباب واتاحة فرص العمل لهم واتساقا مع الرؤية الملكية لدعم المنظومة الاقتصادية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واتاحة مزيد من فرص العمل أمام شبابنا وفرص الاستثمار أمام المستثمر الاردني والعربي.



وجاء إطلاق هذا البرنامج تزامنا مع ذكرى تأسيسها الخامس والعشرين واحتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ليكون “مثالا حقيقيا لترجمة رؤى جلالة الملك في اهمية بناء الانسان اولا ليعمر ويبني وينمي”.



ويعتبر هذا البرنامج التدريبي أول برنامج من نوعه في المنطقة لمنح الشباب الأردني مجالات معرفية تطبيقية واسعة، وتنطلق من سياسة شركة الأسواق الحرة الاردنية في برنامج المسؤولية الاجتماعية.



وأكدت الشركة أن هذه المنظومة التعليمية التأهيلية من شأنها أن تضع هؤلاء الشباب والفتيات من مناطق الجنوب ولاحقا من مختلف مناطق المملكة على عتبة المستقبل والعمل في مجال تجارة التجزئة وقضايا اخرى عديدة، وهي نتاج جهود متضافرة بين شركة الاسواق الحرة ومؤسسة ولي العهد (ومبادرة منصة نحن) ومنظمة دوت الكندية وغرفة تجارة العقبة ومؤسسات أخرى عديدة.



ولفتت شركة الاسواق الحرة أن هذا البرنامج التدريبي الذي سبق الافتتاح الرسمي لمجمع النافورة التجاري والاستثماري والسياحي، يتماشى مع تأهيل عدد كبير من ابناء المنطقة للعمل بهذا المشروع الضخم ومشاريع أخرى عديدة في العقبة حيث سيشكل مشروع النافورة علامة بارزة في مستقبل مدينة العقبة وابناءها حيث سيساهم في دعم الرؤية الاقتصادية لمشروع العقبة وهو أحد ثمار الرؤية الملكية تجاه منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وحضر اطلاق المشروع عدد من الوزراء والمسؤولين ورئيس مجلس مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونواب العقبة والبادية الجنوبية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد وعدد من المسؤولين.

