انطلاق اعمال ملتقى العقبة الاقتصادي غدا الثلاثاء

الوكيل الإخباري - تنطلق في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غدا الثلاثاء، أعمال ملتقى العقبة الاقتصادي بعنوان "عشرون عاما من العطاء.. العقبة تروي قصتها " بتنظيم من شركة خليج العقبة للإعلام.

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ويشارك في الملتقى شركات استثمارية من مختلف القطاعات الاقتصادية لتروي كل شركة مسيرتها كقصة نجاح اثيرة، كما يشارك رئيس جمعية رجال ألاعمال الأردنيين الحاج حمدي الطباع كضيف شرف وأعضاء الجمعية ، اضافة الى شخصيات اقتصاديه أردنية معروفة.



وقال رئيس هيئة المديرين في شركة خليج العقبة صلاح الدين البيطار، إن انعقاد هذا الملتقى يأتي بمناسبة مرور 20 عاما على اعلان مدينة العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة، كرؤيا ملكية غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأردني وتجربة جديدة تصنع من العقبة نقطة ارتكاز للاقتصاد الوطني ورافعة مالية لخزينة الدولة من القطاعين العام والخاص.



واضاف ان الملتقى يعتبر حصيلة جهود بذلت على مدار عقدين ماضيين شهدت فيها منطقة العقبة نقلة نوعية وثورة اقتصادية مكنتها من احراز مكانة واضحة على خريطة العالم الاقتصادية.