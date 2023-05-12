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الجمعة، 12-05-2023 10:16 ص

استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق السبت

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الوكيل الاخباري - يُستأنف السبت، تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، كما أعلنت السلطات العراقية، بعد أكثر من شهر على توقفه وإثر توصل بغداد وأربيل إلى تسوية بشأن هذا الملف الشائك الذي سمم العلاقات بين الطرفين لسنوات.

وأعلن وزير النفط العراقي، في بيان عن "إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات تصدير "النفط من إقليم كردستان"، بعد ساعات من إعلان حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن.

وبحسب البيان الصادر عن الوزير حيان عبد الغني، فإنّ شركة تسويق النفط العراقية (سومو) "أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من السبت 13 أيار/مايو الحالي 2023".

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وأضاف البيان أنه تمّ "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية ‘سومو‘".


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