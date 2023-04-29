عقل يتوقع ارتفاع البنزين بنوعيه من 7 -10 فلسات وانخفاض الديزل 45 فلسا وتثبيت الكاز الشهر القادم

الوكيل الإخباري - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل أن يرتفع سعر (بنزين اوكتان 90 ) في تسعيرة الشهر القادم 10 فلسات وبنسبة 1%، (وبنزين اوكتان 95 ) أن يرتفع 7 فلسات بنسبة 0.05%.

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وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري " أنه يتوقع أن يطرأ انخفاض على الديزل بمقدار 30 فلسا وبنسبة 3.8%، وانخفاض على الكاز بقيمة 45 فلس وبنسبة 7.25%.



وبين أن هناك توجه إلى إبقاء سعر الكاز بدون ضريبة والاستمرار تسعير الكاز حسب الإرادة الملكية الصادرة في شهر كانون الأول الماضي والخاصة بتجميد ضريبة الكاز مع تثبيت سعره في حالة الارتفاع وتخفيض السعر في حالة الانخفاض.



ونوه عقل إلى أن اجمالي مبيعات الكاز تشكل رقما صغيرا من اجمالي مبيعات المحروقات ولا تتجاوز 1.5% من الاستهلاك الكلي للمحروقات.