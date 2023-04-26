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الأربعاء، 26-04-2023 07:02 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً الأربعاء

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الوكيل الاخباري - قادت بيانات مخزونات الخام الأميركية الصادرة عن معهد البترول أسواق النفط إلى الارتفاع في التعاملات المبكرة الأربعاء، إذ أظهرت انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام.

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وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت حوالي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل، وكان محللون توقعوا انخفاض مخزونات الخام حوالي 1.5 مليون برميل.


وأضافت أن مخزونات البنزين انخفضت هي الأخرى الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات نواتج التقطير. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأميركية بياناتها الخاصة بالمخزونات اليوم الأربعاء.


وارتفع خام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 81.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.32 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".


وانخفضت أسعار النفط الخام أكثر من اثنين بالمئة عند التسوية الثلاثاء بعدما تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في أبريل وهو ما أذكى المخاوف من حدوث ركود.

 

سكاي نيوز


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