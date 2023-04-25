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الثلاثاء، 25-04-2023 12:36 م

الحكومة تطرح 71 بئرا نفطياً للاستثمار بالأردن

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الوكيل الإخباري - طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، نحو 71 بئرا نفطيا محفورة متوزعة في جميع مناطق المملكة للاستثمار ضمن المناطق الاستكشافية للبترول في الأردن.اضافة اعلان


وقسّمت المملكة إلى 12 منطقة استكشافية للبترول وهي الأزرق، وغرب الصفاوي، وشرق الصفاوي، وحقل حمزة، والجفر، والمرتفعات الشمالية، والبترا، والريشة، ومنطقة رم، والسرحان، ومنطقة السرحان التطويرية، ومنطقة البحر الميت.

أما مشاريع حقول النفط المحفورة والتي باشرت الحكومة بالعمل بها، فهي 19 بئرا نفطيا في منطقة حقل حمزة، و4 آبار نفطية في منطقة شرق الصفاوي ضمن اتفاقية مشاركة بالإنتاج.

الاتفاقيات السارية في المناطق الاستكشافية للبترول في الأردن، جاءت بمنطقة الريشة، بحيث تم توقيع اتفاقية امتياز مع شركة البترول الوطنية لمدة 50 عاما اعتبارا من 1996 ولغاية 2046 حيث يبلغ معدل الإنتاج الحالي، لحقل الريشة اليومي حوالي 15 مليون قدم مكعب، إضافة إلى منطقة شرق الصفاوي، بحيث تم توقيع اتفاقية مشاركة الإنتاج مع شركة البترول الوطنية، لاستكشاف النفط والغاز في المنطقة عام 2014 وصدرت الاتفاقية بقانون خاص.

ومن المناطق ضمن الاتفاقيات السارية، منطقة حقل حمزة، وهي خاضعة لأعمال التقييم الفني من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ومجموع ما تم إنتاجه من الحقل منذ عام 1983 نحو مليون برميل من 4 آبار منتجة.

ووقعت وزارة الطاقة اتفاقية خدمات وتشغيل حقل حمزة النفطي في 27 ايار 2020 لزيادة انتاجية الآبار العاملة باستخدام آلية الضخ الغاطس.

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