الجمعة 28-04-2023
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الجمعة، 28-04-2023 09:37 ص

النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي

نفط٢


الوكيل الاخباري - شهدت أسعار النفط تغيراً طفيفاً اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي إذ أدت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط الخام في العالم، وعدم اليقين بشأن رفع الفائدة إلى إثارة مخاوف بشأن الطلب على الوقود في المستقبل.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 16 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 78.53 دولار للبرميل، وينقضي أجل هذه العقود اليوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر منها تداولا لشهر تموز 21 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 78.43 دولار للبرميل، وفق ما أوردته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 74.99 دولار للبرميل.


ويتجه خام برنت للتراجع هذا الأسبوع 3.8 بالمئة وانخفض 9.1 بالمئة في الأسبوعين الماضيين، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للهبوط 3.8 بالمئة هذا الأسبوع، ليصل انخفاضه على مدى أسبوعين إلى 9.4 بالمئة.


بترا


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