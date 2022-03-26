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السبت، 26-03-2022 01:29 م

استئناف توريد النفط العراقي للأردن مطلع نيسان المقبل

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الوكيل الإخباري - اتفق الأردن والعراق على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي بواقع 10 الاف برميل يوميا تنقل الى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

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 وتوقع المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت أن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع نيسان المقبل بعد أن توقف مطلع شهر شباط الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مشيدا بتعاون الجانب العراقي في هذا المجال.

وفيما يتعلق بإجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة الأردنية الهاشمية منذ تاريخ 1/9/2021 ولغاية 30/1/2022 قال الحياري انها بلغت حوالي 505ر1 مليون برميل و بمعدل يومي حوالي (9899) برميلا محملة على 5866 صهريجا (عراقي وأردني) من موقع ( محطة الصينية/بيجي) إلى موقع المصفاة / الزرقاء 
 وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين العراق والأردن والتي بموجبها يقوم الاردن  بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد عن (10) ألاف برميل يومياً ± (15)% على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً (16) دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، كما يلتزم بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

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