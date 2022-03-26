استئناف توريد النفط العراقي للأردن مطلع نيسان المقبل

الوكيل الإخباري - اتفق الأردن والعراق على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي بواقع 10 الاف برميل يوميا تنقل الى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

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