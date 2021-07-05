الإثنين 05-07-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بخلية أزمة لتدارس ارتفاع أسعار السلع

الخصاونة يؤكد من عجلون وجرش ضرورة دعم المشاريع الشبابية والصغيرة

إغلاق 5 منشآت لعدم التزامها بأمر الدفاع 26

الخارجية تؤكد لـ الوكيل أنه لا إصابات بين الأردنيين نتيجة حرائق قبرص

وفاة فتى غرقاً في الشونة الجنوبية

في سابقة غريبة في المملكة .. فقدان ورقة إجابة طالبة بمبحث الكيمياء

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 35% خلال النصف الأول من العام الحالي

انخفاض المواليد في الأردن بنسبة 10.5% خلال 2020

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن هم فوق الـ40 - أسماء

الإثنين، 05-07-2021 11:48 ص

استئناف محادثات أوبك+ وسط الخلاف السعودي الإماراتي

6210616_1569485278


الوكيل الإخباري- استأنف وزراء "أوبك +" المحادثات، اليوم الاثنين، بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة إنتاج النفط خلال يومين من المحادثات الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان

 

وجاء ذلك وسط مواجهة علنية نادرة بين الحليفين الخليجيين، السعودية والإمارات، حيث اندلع الخلاف في وقت حساس بالنسبة لسوق النفط، ويمكن أن يؤخر خطط ضخ مزيد من النفط حتى نهاية العام لتهدئة أسعار النفط العالمية التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، بينما وجرى تداول خام برنت بنحو 76 دولارا اليوم.


ودعا الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم أمس الأحد، إلى "التسوية والعقلانية" لتأمين صفقة، في حين أشارت الإمارات إلى أنها دعمت الإفراج عن المزيد من النفط، لكنها لن تمدد التخفيضات المتبقية إلى ما بعد أبريل 2022 دون اتفاق على مراجعة خط أساس الإنتاج الخاص بها - وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب تخفيضات الإنتاج، لافتة إلى أن "خط الأساس الخاص بها كان منخفضا للغاية عندما أبرمت "أوبك +" اتفاقها في الأصل للحد من الإمدادات".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60e2bd444c59b77b3f02cb8a

صفقة على قبالة سواحل المكسيك بنحو نصف مليار دولار

IWBCet5xCBZg3MT05tduOllPgvEzv2vEduA9qRoa

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 35% خلال النصف الأول من العام الحالي

3d52ef3b-7a74-4f37-8543-bc58721babc2

شركة في أبوظبي تعين بنوكا لإصدار صكوك دولارية

ذهب

أسعار الذهب الاثنين 5/7/2021

اد

لبنان.. تحذيرات من فقدان مئات أصناف الأدوية

A_c31baimage_story

الكويت: إلغاء مشروع محطتي الغاز الجوراسي 6 و7

أخبار متعلقة
محروقات

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

420182815122812

ارتفاع أسعار النفط عالميا

13489547771610113777

واردات الصين من النفط السعودي تهوي 21% في مايو

1748049_1606035667

أرامكو تعلن بيع حصة في إحدى شركاتها بـ 12.4 مليار دولار

143-124119-oil-prices-climb-highest-level-month_700x400

تراجع أسعار النفط عالمياً

6f6bcb66-b13b-4be6-b616-b6ce1cfb6b59

السعودية: انخفاض صادرات النفط الخام