السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

اصابات اثر حادث تدهور ناقلة محملة بـ 10 مركبات

إطلاق جوائز الإبداع في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل في عُمان

اجتماعات تحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية

الطاقة لـ"الوكيل": زيادة كميات النفط المستوردة من العراق لـ 15 ألف برميل يومياً

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

تشييع جثمان الشهيد قصي معطان في رام الله

الأردن يسير 3 طائرات لمكافحة الحرائق في قبرص

رسالة تحذيرية الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

المياه: حملات مداهمة لردم ابار بالرمثا ووادي السير

الحكومة: إمكانيات في الأردن ليصبح مركزا في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات

 
السبت، 05-08-2023 01:05 م

استثمارات الصين في أميركا تصل لأدنى معدل منذ 17 عاما

44


الوكيل الاخباري - تراجعت معدلات الأنشطة التجارية الصينية داخل الولايات المتحدة الامريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين، في إشارة إلى أن التوترات الجيوسياسية بين البلدين الكبيرين تلقي بظلالها على النشاط المالي بينهما.

اضافة اعلان


وكشف تقرير لمجلة "فايننشال تايمز"، أن عمليات الاستحواذ واندماج الشركات الصينية في الولايات المتحدة بلغت قيمتها نحو 221 مليون دولار حتى الآن خلال هذا العام، في أبطأ وتيرة استثمار منذ عام 2006، في حين كانت مثل هذه الاستثمارات قد بلغت نحو 3.4 مليار دولار خلال نفس المدة من العام الماضي.

 

يأتي ذلك في وقت تتنامى فيه الاستثمارات الصينية الداخلية، وهو ما يكشف تأثير التوترات الجيوسياسية بين البلدين على الاستثمارات المالية لبكين في الولايات المتحدة والتي كانت بمثابة جسرًا للأعمال التجارية للصين في الأسواق الغربية المربحة.


كما وصلت حجم الاستثمارات الصينية في ألمانيا خلال هذا العام نحو 189 مليون دولار، وهو المعدل الأقل منذ نحو عشر سنوات، فيما وصل حجمها في بريطانيا إلى 503 ملايين دولار وفي أستراليا نحو228  مليونًا.


إقرأ ايضا
4554

مصادر: الصين والسعودية تجريان محادثات لتبادل إدراج صناديق مؤشرات متداولة

4

التضخم السنوي يتراجع في سلطنة عمان إلى 0.69 %

74

الروبل الروسي عند أدنى مستوى منذ مارس 2022

4

اقتصاد أميركا يضيف وظائف بأقل من التوقعات

2237656-387682364

السعودية تبتعد عن النفط

main_image62f5429607584

أسعار القمح عالمياً ترتفع 2.6 %

أخبار متعلقة
64cd2b044236043f50250ce7

خام برنت يتجاوز 86 دولارا للبرميل

855149_336382

تقرير: الركود يسيطر على نشاط المصانع حول العالم لهذه الأسباب

كيفية-العناية-بالذهب

الذهب يفقد لمعانه ويهبط إلى ما دون الـ 2000 دولار

45

أسهم أوروبا تسجل مكاسب أسبوعية

LYNXMPED6H07K_L

صدور بيانات التضخم في أستراليا

256

ألمانيا.. انكماش نشاط الأعمال في يوليو يزيد من مخاوف الركود