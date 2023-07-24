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الإثنين، 24-07-2023 09:33 ص

استقرار أسعار الذهب عالمياً اليوم

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الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب، الإثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعا سيعقده هذا الأسبوع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة بداية من تموز.

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ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وظل عند 1960.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 0536 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1961.80 دولار.


وهبط مؤشر الدولار لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في 20 تموز مما حد من ارتفاع الذهب، إذ أن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


وإلى جانب المركزي الأميركي، سيعقد المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعين أيضا هذا الأسبوع. وتترقب السوق التصريحات التي ستصدر عن رئيس الاتحادي الأميركي جيروم باول ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن التحركات في المستقبل.


والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.


وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.6 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 960.78 دولار والبلاديوم بنفس النسبة إلى 1289.51 دولار.


وكالات


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