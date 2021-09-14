الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

الهواري : الانتهاء من هيكلة الوزارة خلال أسبوعين

ارتفاع كلف الطاقة أهم تحديات قطاع المياه بالأردن

وزير الصحة: موافقة على توصية بإحالة وفاة الطفلة لين إلى النائب العام

إصابة فتاة بعيار ناري في مأدبا

رئيس الوزراء يؤكد أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية

روسيا تسجل 792 وفاة وأكثر من 18.8 ألف إصابة بكورونا

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

مستشفى رحمة لـ الوكيل: التحقيق مستمر في حادثة الطفلة غنى

مطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية

طفلتان أوجعتا الأردنيين برحيليهما والأخطاء الطبية تحصدهما

الثلاثاء، 14-09-2021 10:41 ص

استقرار أسعار الذهب عالميا

14-9


الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات تضخم رئيسة في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص إجراءات التحفيز الرامية لدعم التعافي الاقتصادي من الجائحة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1791.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ05:14 بتوقيت غرينتش، في حين نزل في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1792.40 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأمريكية في الساعة الـ12:30 بتوقيت غرينتش.

اضافة اعلان

ويتوقع اقتصاديون أن يكون معدل التضخم الأساس، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتذبذبة، ارتفع 0.3% في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

المصدر: إرم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
777777777777777-1

ارتفاع أسعار النفط عالميا

447-1

خطة أمريكية للإشراف على سوق العملات المشفرة

920211194935451174224

أسعار الذهب الأربعاء 15/9/2021

خمسينات 2

مؤسسة دراسات اقتصادية عالمية تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% العام الحالي

دولارات

استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي عالميا

البنك المركزي

ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة 16.8%

أخبار متعلقة
11-130

استقرار أسعار الذهب عالميا

1490806_0

تراجع أسعار الذهب عالميا

11-54

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

333-28

انخفاض أسعار الذهب عالميا

611cc4f74236040e0e1073a5

خبير يتوقع متى يجب استبدال الدولارات بالذهب

اسعار-الذهب

ارتفاع أسعار الذهب عالميا