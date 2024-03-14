الخميس 14-03-2024
الوكيل الاخباري
 

استقرار أسعار الذهب عالمياً

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الخميس، 14-03-2024 05:28 م

استقرار أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري - لم تشهد أسعار الذهب عالمياً تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع.

ويترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في منتصف العام.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2178.20 دولارا.

ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية لرسم التوقعات. 

وتوقع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه في كانون الأول خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2024.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من الخميس، لتقييم وضع الاقتصاد الأميركي وما إذا كان ذلك سيجعل الاحتياطي الاتحادي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في حزيران.

 




 

 


 

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