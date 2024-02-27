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الثلاثاء، 27-02-2024 10:33 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون تقريراً رئيسياً للتضخم في الولايات المتحدة في أسبوع مليء بالبيانات وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثاً عن مؤشرات حول التوقيتات المحتملة لخفض أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2033.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2043.00 دولارا للأوقية.

وتراجع الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة نسبيا للمشترين بالعملات الأخرى.

 




 

 


 

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