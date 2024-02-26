الذهب يتراجع عالمياً وترقب لموعد أول خفض للفائدة

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيداً من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2030.9 دولار للأوقية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2040.6 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل السبائك المسعرة بالدور أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

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وتتوقع الأسواق بنسبة 68% ان يكون اول خفض على أسعار الفائدة في حزيران المقبل، وفقاً لأداة مراقبة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

