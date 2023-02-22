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الأربعاء، 22-02-2023 09:32 ص

استقرار أسعار الذهب في الأردن منذ أسبوع

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الأربعاء، 37.5 دينارا لجهة الشراء من المحلات و35.9 دينارا لجهة البيع، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وكانت حافظت أسعار الذهب على استقرارها في الأردن منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 2023/2/15، وذلك بفعل استقرارها عالميا وعدم صدور بيانات ذات تأثير كبير على الأسعار.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 33.5 دينار -البيع-، مقابل 30.5 دينارا للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 44 دينار -البيع-، مقابل 41.3 دينارا للشراء.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 


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